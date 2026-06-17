JW: Страны G7 могут превратить конфликт на Украине в европейскую войну

Страны G7 ведут политику, которая может привести к дальнейшей эскалации конфликта на Украине вплоть до европейской войны. Об этом пишет газета Junge Welt.

«Война на Украине может в любой момент перерасти в более масштабный конфликт — например, в результате нового нападения Киева на стратегические объекты России — и превратиться в европейскую войну. А та, в свою очередь, будет вестись в основном на территории Германии. Такого военного конфликта необходимо любой ценой избежать. Однако ситуация складывается иначе», — говорится в материале.

Отмечается, что на саммите обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины и политической линии в отношении России. По итогам встречи признаков изменения курса не наблюдается. Также приводятся утверждения о возможном влиянии европейских стран на позицию президента США Дональда Трампа по России и изменении риторики США относительно завершения конфликтов.

«Пока речь идёт о кровопролитной войне на изнурение, а «Большая семёрка» на пути к тому, чтобы превратить её в разрушительную перестрелку», — пишет издание.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на саммите, заявив, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Европа должна участвовать в возможном переговорном процессе вместе с США. По его словам, такая позиция остаётся неизменной, а вопрос участия европейских стран не вызывал разногласий среди участников саммита. При этом политик подтвердил намерение европейских стран продолжать поддержку Киева.