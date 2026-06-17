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17 июня, 04:24

Конгрессвумен Луна: США ждут, когда Зеленский согласится на мир на Украине

Обложка © X / Clash Report

Обложка © X / Clash Report

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что Соединённые Штаты ожидают одобрения главаря киевского режима Владимира Зеленского касательно конфликта. Так она прокомментировала встречу экс-комика с американским президентом Дональдом Трампом на полях G7.

«Америка ждёт, когда вы одобрите мирное соглашение, сэр. Покончите с войной прямо сейчас», — пишет она в соцсети X.

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Ранее страны G7 заявили о расширении военной поддержки Украины. Они договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего действия. Лидеры также готовы рассмотреть вопрос о предоставлении Украине лицензий, позволяющих нарастить объёмы военного производства. Помимо этого, страны G7 хотят поддерживать энергетику Украины, чтобы помочь «пережить зиму».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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