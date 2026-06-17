Макрон вновь опубликовал видео с саммита G7 под российский трек «Капибара»
Обложка © TikTok / emmanuelmacron
Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь использовал российский трек «Капибара» в видео с саммита G7. Ролик появился в официальном TikTok-аккаунте французского лидера.
Макрон второй год подряд публикует ролик G7 под трек «Капибара». Видео © TikTok / emmanuelmacron
На опубликованных кадрах Макрон вместе с супругой встречает глав государств и правительств стран «Большой семёрки». Видеозапись сопровождает композиция российского музыканта Алексея Плужникова «Капибара».
Причины выбора именно этого трека не уточняются. После публикации под видео появилось большое количество комментариев от русскоязычных пользователей. Многие из них с иронией отреагировали на музыкальное сопровождение ролика и предположили, что композиция может нравиться французскому президенту.
Год назад в официальном TikTok-аккаунте президента Франции также появилось видео с саммита G7 под песню «Капибара». Тогда участники встречи проходили друг за другом под музыку, а затем собирались для совместного фотографирования. Автор композиции Алексей Плужников рассказывал, что впервые узнал о публикации от знакомых. По его словам, сначала он решил, что ролик создали с помощью нейросети, и не поверил в его подлинность. Позже музыкант убедился, что видео действительно размещено на официальной странице французского президента. После этого он поставил отметку «нравится» под публикацией и поблагодарил Макрона за использование своей композиции. История тогда получила широкий отклик в социальных сетях и российских СМИ, а ролик собрал большое количество просмотров и комментариев пользователей из разных стран.
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