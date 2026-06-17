Макрон вновь опубликовал видео с саммита G7 под российский трек «Капибара»

Причины выбора именно этого трека не уточняются. После публикации под видео появилось большое количество комментариев от русскоязычных пользователей. Многие из них с иронией отреагировали на музыкальное сопровождение ролика и предположили, что композиция может нравиться французскому президенту.

Год назад в официальном TikTok-аккаунте президента Франции также появилось видео с саммита G7 под песню «Капибара». Тогда участники встречи проходили друг за другом под музыку, а затем собирались для совместного фотографирования. Автор композиции Алексей Плужников рассказывал, что впервые узнал о публикации от знакомых. По его словам, сначала он решил, что ролик создали с помощью нейросети, и не поверил в его подлинность. Позже музыкант убедился, что видео действительно размещено на официальной странице французского президента. После этого он поставил отметку «нравится» под публикацией и поблагодарил Макрона за использование своей композиции. История тогда получила широкий отклик в социальных сетях и российских СМИ, а ролик собрал большое количество просмотров и комментариев пользователей из разных стран.