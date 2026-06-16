В США раскрыли «сюрприз» Зеленского для Макрона на саммите G7

Владимир Зеленский отказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону в просьбе остаться на саммите «Большой семёрки» в Эвиан-ле-Бене. Об этом пишет The New York Post.

«Макрон призывал Зеленского остаться на саммите подольше, но тот сказал, что его ждут в Брюсселе, предположительно, по поводу заявки Украины на вступление в ЕС», — говорится в публикации.

Как отметило издание, глава киевского режима также пожаловался французскому лидеру, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Саммит G7 проходит 15–17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече принимают лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

Ранее Bloomberg сообщил, что позиция Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева под влиянием европейских лидеров на саммите G7 во Франции. Ранее Трамп был убеждён, что Украине стоит пойти на территориальные уступки ради перемирия, однако после контактов с коллегами он призвал Россию к сделке. На полях саммита также состоялась краткая встреча Трампа с Зеленским, организованная Эмманюэлем Макроном.