Зеленского не позвали на итоговое групповое фото саммита G7

Владимир Зеленский не попал на итоговое групповое фото саммита G7. На снимке выстроились все ключевые мировые лидеры, однако главу киевского режима не обнаружили.

Среди запечатлённых — президент Франции Эмманюэль Макрон, лидер США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Индии Нарендра Моди, Японии Санаэ Такаити, Канады Марк Карни, Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Южной Кореи Ли Чжэ Мён, президент Кении Уильям Руто и другие.

В соцсетях мнения разделились. Одни пользователи предположили, что Зеленского не пригласили на общий снимок из-за его нелегитимного статуса. Другие заявили, что он своим внешним видом мог испортить кадр. Третьи посчитали, что глава киевского режима поспешил уехать по своим делам, подальше от Украины и реальных проблем.

Ранее Макрон сообщил Владимиру Зеленскому о трудном разговоре с Дональдом Трампом. По его словам, накануне они с американским президентом провели сложные переговоры. В ходе беседы обсуждались, в частности, украинский и ближневосточный конфликты. Детали разговора Макрон не раскрыл. Официальных комментариев от Белого дома пока не поступало.