Макрон пожаловался Зеленскому на непростой разговор с Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил Владимиру Зеленскому о трудном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом. Его слова приводит BFMTV.

«Вчера мы провели сложный разговор с президентом Трампом», — сказал Макрон, встречая экс-комика во Франции.

Накануне Макрон и Трамп обсуждали, среди прочего, украинский и ближневосточный конфликты.

Ранее Зеленский обнародовал фотографии своей встречи с представителями американской делегации на полях саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене. Он лаконично охарактеризовал встречу как «возможность для координации позиций». По информации СМИ, лидеры обсуждали украинское урегулирование в контексте более широких переговоров на полях саммита.