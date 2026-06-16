Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 12:14

Макрон пожаловался Зеленскому на непростой разговор с Трампом

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил Владимиру Зеленскому о трудном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом. Его слова приводит BFMTV.

«Вчера мы провели сложный разговор с президентом Трампом», — сказал Макрон, встречая экс-комика во Франции.

Накануне Макрон и Трамп обсуждали, среди прочего, украинский и ближневосточный конфликты.

13 секунд, которые обсуждает весь мир: Трамп устроил Брижит Макрон своё фирменное рукопожатие
13 секунд, которые обсуждает весь мир: Трамп устроил Брижит Макрон своё фирменное рукопожатие

Ранее Зеленский обнародовал фотографии своей встречи с представителями американской делегации на полях саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене. Он лаконично охарактеризовал встречу как «возможность для координации позиций». По информации СМИ, лидеры обсуждали украинское урегулирование в контексте более широких переговоров на полях саммита.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar