Главарь киевского режима Владимир Зеленский обнародовал фотографии своей встречи с представителями американской делегации на полях саммита «Большой семёрки» (G7) во французском Эвиан-ле-Бене. Соответствующие кадры он разместил в своём Telegram-канале.

Зеленский обнародовал фото встречи с делегацией из США. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

На кадрах, опубликованных в официальном Telegram-канале Зеленского, запечатлены также государственный секретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Зеленский лаконично охарактеризовал встречу как «возможность для координации позиций». По информации СМИ, лидеры обсуждали украинское урегулирование в контексте более широких переговоров на полях саммита

Главарь Незалежной пообщался с Трампом на саммите G7 во Франции. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Ранее Зеленский сообщил о единодушной поддержке Украины со стороны стран «Большой семёрки» (G7). На саммите были затронуты ключевые вопросы: усиление украинской противовоздушной обороны, включая возможность получения лицензий на производство антибаллистических систем, а также новый пакет зимней помощи для защиты объектов и обеспечения энергетическими ресурсами.