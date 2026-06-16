Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 12:00

Зеленский похвастался фото с Трампом со встречи на полях G7

Зеленский опубликовал фото встречи с Трампом на саммите G7 во Франции

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Главарь киевского режима Владимир Зеленский обнародовал фотографии своей встречи с представителями американской делегации на полях саммита «Большой семёрки» (G7) во французском Эвиан-ле-Бене. Соответствующие кадры он разместил в своём Telegram-канале.

Зеленский обнародовал фото встречи с делегацией из США. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Зеленский обнародовал фото встречи с делегацией из США. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

На кадрах, опубликованных в официальном Telegram-канале Зеленского, запечатлены также государственный секретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Зеленский лаконично охарактеризовал встречу как «возможность для координации позиций». По информации СМИ, лидеры обсуждали украинское урегулирование в контексте более широких переговоров на полях саммита

Главарь Незалежной пообщался с Трампом на саммите G7 во Франции. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Главарь Незалежной пообщался с Трампом на саммите G7 во Франции. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Трамп на полях G7 во Франции поговорил с Зеленским
Трамп на полях G7 во Франции поговорил с Зеленским

Ранее Зеленский сообщил о единодушной поддержке Украины со стороны стран «Большой семёрки» (G7). На саммите были затронуты ключевые вопросы: усиление украинской противовоздушной обороны, включая возможность получения лицензий на производство антибаллистических систем, а также новый пакет зимней помощи для защиты объектов и обеспечения энергетическими ресурсами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar