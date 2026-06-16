13 секунд, которые обсуждает весь мир: Трамп устроил Брижит Макрон своё фирменное рукопожатие

Во время встречи на саммите G7 с первой леди Франции Брижит Макрон президент США Дональд Трамп удерживал её руку около 13 секунд. Необычный эпизод привлёк внимание журналистов и пользователей социальных сетей.

Трамп 13 секунд не отпускал руку Брижит Макрон во время встречи. Видео © Х / Florian Philippot

Рукопожатие продолжалось примерно 13 секунд, после чего первая леди Франции смогла завершить контакт. Подобная манера общения давно считается одной из характерных особенностей американского лидера.

Особый интерес нынешний эпизод вызвал потому, что подобные жесты чаще фиксировались в его общении с политическими лидерами-мужчинами. Некоторые зарубежные СМИ в прошлом трактовали такие рукопожатия как попытку продемонстрировать уверенность или доминирующую позицию во время переговоров.

Отдельные комментаторы также вспомнили встречу 2017 года, когда внимание прессы привлекло общение семьи Макронов с Дональдом и Меланией Трамп. Тогда Брижит Макрон и Мелания Трамп обменялись продолжительным рукопожатием, которое также активно обсуждалось в СМИ и социальных сетях.

Ранее журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что располагает доказательствами своих утверждений в отношении супруги президента Франции. Проведённое ею расследование завершено, после чего она вновь выступила с утверждением, что Брижит Макрон якобы является мужчиной.