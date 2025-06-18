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18 июня, 13:50

«Пошёл спать»: Автор вирусного трека «Капибара» отреагировал на видео Макрона с саммита G7

Автор трека «Капибара» Плужников заявил, что улыбнулся из-за видео Макрона

Участники саммита G7. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmanuelmacron

Участники саммита G7. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmanuelmacron

Автор вирусного хита «Капибара» Алексей Плужников поделился, что ему понравилось видео президента Франции Эмманюэля Макрона, где звучит его «мемный» трек. Музыкант рассказал, что узнал о ролике от друзей, которые прислали ему ссылку в соцсетях. Увидев видео Макрона под свою песню, Плужников сначала очень удивился, потом улыбнулся и... отправился спать.

Видео с саммита G7 под популярную российскую песню «Капибара». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmanuelmacron

«Вчера, когда я увидел, я удивился, улыбнулся и пошёл спать. Сегодня это уже массовое обсуждение», — рассказал он газете «Известия».

Попала в кадр: Премьер Италии закатила глаза после слов Макрона на саммите G7
Попала в кадр: Премьер Италии закатила глаза после слов Макрона на саммите G7

Напомним, Макрон привлёк внимание к саммиту G7 в Канаде, опубликовав в своих социальных сетях ролик с участием лидеров стран «Большой семерки», на который был наложен вирусный трек «Капибара». Мотивы выбора именно этой композиции французским лидером остаются загадкой.

Александра Мышляева
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