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17 июня, 02:00

Страны G7 договорились увеличить поставки средств ПВО Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit

Страны G7 заявили о расширении военной поддержки Украины. В совместном заявлении лидеров объединения по итогам саммита во Франции говорится о планах увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

«Мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего действия. Мы также готовы рассмотреть вопрос о предоставлении Украине лицензий, позволяющих нарастить объёмы военного производства в стране», — говорится в документе.

Помимо этого, лидеры G7 пообещали поддерживать энергетику Украины, чтобы помочь «пережить зиму». В заявлении подчёркивается важность обеспечения работы энергетической инфраструктуры с учётом запросов украинских властей.

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А ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G7 заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Европа должна участвовать в возможном переговорном процессе вместе с США. По его словам, такая позиция остаётся неизменной, а вопрос участия европейских стран не вызывал разногласий среди участников саммита.

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Тимур Хингеев
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