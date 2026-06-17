Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине

Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением канцлер Германии Фридрих Мерц выступил во Франции на саммите G7.

«Мы готовы к мирным переговорам», — заявил Мерц.

Канцлер ФРГ отметил, что Европа должна участвовать в возможном переговорном процессе вместе с США. По его словам, такая позиция остаётся неизменной, а вопрос участия европейских стран не вызывал разногласий среди участников саммита. При этом он подтвердил намерение европейских стран продолжать поддержку Киева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы принять Владимира Зеленского для переговоров. По его словам, российский лидер Владимир Путин уже неоднократно озвучивал свою позицию по этому вопросу. В Кремле подчеркнули, что украинская сторона может приехать в Москву для серьёзного и ответственного диалога. Песков отметил, что киевским властям известны условия и темы, которые российская сторона готова обсуждать. В Кремле также указали, что возможность переговоров зависит от готовности Киева к предметному обсуждению путей урегулирования конфликта.