Взрыв в Монако, в результате которого пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, может иметь далеко идущие политические последствия для Киева. Как пишет «Страна.ua», покушение на предпринимателя способно создать угрозу для европейской поддержки Украины. Противники помощи Киеву во Франции уже вовсю используют этот инцидент в своих целях.

По данным издания, если версия о том, что организаторы взрыва связаны с Киевом, получит развитие и подтверждение, это серьёзно осложнит для Украины задачу по увеличению объёмов европейской военной и финансовой помощи.

«Если версия о том, что следы организаторов взрыва ведут в Киев получит развитие и подтверждение, это может усложнить для Киева задачу увеличения европейской поддержки», – говорится в материале.

Напомним, что после взрыва в Монако сразу несколько французских политиков обвинили Киев в причастности к покушению. Лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что это была операция, организованная украинскими спецслужбами или проукраинскими экстремистскими группировками, и призвал Европу прекратить военную помощь Украине.

Примечательно, что Ермолаев в 2023 году попал под персональные санкции Владимира Зеленского. Он отказался от украинского гражданства в 2019 году. Теперь это покушение рискует перерасти в полноценный дипломатический скандал, который может серьёзно ударить по репутации Киева среди европейских партнёров.

Ранее Life.ru писал, что мэр коммуны Фрежюс на юге Франции Давид Рашлин предположил причастность киевского режима к покушению на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. Французский политик отметил, что целью мог стать олигарх, дистанцировавшийся от Владимира Зеленского.