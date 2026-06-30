Мэр коммуны Фрежюс на юге Франции Давид Рашлин сделал предположение о возможной причастности киевского режима к покушению на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. Своё мнение он опубликовал на странице в соцсети X.

Французский политик отметил, что, по предварительным данным, целью нападения стал украинский олигарх, который дистанцировался от Владимира Зеленского и руководства в Киеве. Бизнесмен был ранен.

«Неужели киевский режим окончательно вышел из-под контроля, раз он дошёл до того, что атакует людей, отказывающихся подчиняться его приказам?» — написал он.