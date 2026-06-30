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30 июня, 17:15

Le Figaro: Cледствие Монако склоняется к версии о причастности СБУ ко взрыву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov

Следователи, работающие над раскрытием взрыва в Монако, склоняются к версии о причастности Службы безопасности Украины. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на несколько источников.

По сведениям издания, именно эта линия сейчас является приоритетной в рамках начатого расследования. Газета напоминает, что пострадавший бизнесмен Владимир Ермолаев ранее отказался от украинского гражданства и попал под персональные санкции со стороны Киева.

При этом, как утверждает Le Figaro, характер преступления больше напоминает не преднамеренную попытку убийства, а своего рода «предупреждение». Такая оценка базируется на данных, полученных журналистами от информированных источников. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов княжества пока не поступало.

Появилось видео первых минут после подрыва олигарха Ермолаева в Монако
Появилось видео первых минут после подрыва олигарха Ермолаева в Монако

Напомним, взрыв прогремел вечером 29 июня у жилого дома в Монако. Предположительно пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница лишилась ног. По мнению журналиста Анатолия Шария, покушение может быть связано с рейдерским захватом предприятий предпринимателя на Украине либо с его связями с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске.

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Юрий Лысенко
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