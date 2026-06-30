Появилось видео первых минут после подрыва олигарха Ермолаева в Монако
Обложка © Х / warintelfeed
В Сети появились кадры первых минут после взрыва в Монако, в результате которого, предположительно, пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев. На видео раненого человека спасатели несут на носилках к спецмашине, звучат сирены, улица оцеплена.
Первые минуты после взрыва в Монако. Видео © Х / Bundeskanz50246
Взрыв прозвучал у входа в многоквартирный дом на улице Преподобного отца Луи Фролла у границы с Францией. Злоумышленник бросил рюкзак у двери, устройство сдетонировало при появлении пары с ребёнком. Очевидцы утверждают, что пострадавший был очень похож на Ермолаева. Сейчас все трое госпитализированы.
«Исходя из имеющихся у меня данных, речь не идёт об атаке, которую можно было бы квалифицировать как террористический акт. В судебном плане это расследование по факту покушения на убийство и размещения на общественной территории взрывчатых веществ или устройств», — пояснил изданию Le Figaro генеральный прокурор княжества Стефан Тибо.
Напомним, взрыв произошёл вечером 29 июня в Монако. Неизвестные устроили его прямо у жилого дома, в результате чего пострадал, предположительно, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а его спутница лишилась ног. По мнению блогера Анатолия Шария, нападение связано с рейдерским захватом бизнеса предпринимателя на Украине. Также покушение на Ермолаева в Монако может быть следствием его причастности к работе колл-центров в Днепре.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.