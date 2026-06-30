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30 июня, 15:49

Появилось видео первых минут после подрыва олигарха Ермолаева в Монако

Обложка © Х / warintelfeed

Обложка © Х / warintelfeed

В Сети появились кадры первых минут после взрыва в Монако, в результате которого, предположительно, пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев. На видео раненого человека спасатели несут на носилках к спецмашине, звучат сирены, улица оцеплена.

Первые минуты после взрыва в Монако. Видео © Х / Bundeskanz50246

Взрыв прозвучал у входа в многоквартирный дом на улице Преподобного отца Луи Фролла у границы с Францией. Злоумышленник бросил рюкзак у двери, устройство сдетонировало при появлении пары с ребёнком. Очевидцы утверждают, что пострадавший был очень похож на Ермолаева. Сейчас все трое госпитализированы.

«Исходя из имеющихся у меня данных, речь не идёт об атаке, которую можно было бы квалифицировать как террористический акт. В судебном плане это расследование по факту покушения на убийство и размещения на общественной территории взрывчатых веществ или устройств», — пояснил изданию Le Figaro генеральный прокурор княжества Стефан Тибо.

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Напомним, взрыв произошёл вечером 29 июня в Монако. Неизвестные устроили его прямо у жилого дома, в результате чего пострадал, предположительно, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а его спутница лишилась ног. По мнению блогера Анатолия Шария, нападение связано с рейдерским захватом бизнеса предпринимателя на Украине. Также покушение на Ермолаева в Монако может быть следствием его причастности к работе колл-центров в Днепре.

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Татьяна Миссуми
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