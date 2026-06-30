Ампутация ног и побег от камер: Появились новые детали подрыва украинского олигарха в Монако

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил новые подробности взрыва в Монако, при котором, по данным СМИ, пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев. По его словам, подозреваемого после ЧП удалось отследить по камерам до города Босолей, но затем полиция потеряла его из виду.

Шарий также рассказал о состоянии пострадавших. По его данным, самого Ермолаева после взрыва увезли на носилках в сознании, а женщина, находившаяся рядом, получила более тяжёлые травмы.

«По имеющейся информации, в результате полученных травм ей пришлось ампутировать нижние конечности», — пишет блогер.

Взрыв произошёл 29 июня около 21:00 по местному времени в подъезде жилого дома. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, а BFMTV утверждал, что среди них — Вадим Ермолаев, ранее входивший в списки самых состоятельных украинских бизнесменов. Шарий считает, что теракт мог быть связан с рейдерским захватом предприятий Ермолаева на Украине. Князь Монако Альбер II ранее назвал случившееся потрясением для княжества.