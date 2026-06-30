В Сети появилось видео с места взрыва в Монако, где могли пострадать россияне

В Сети появилось видео с места мощного взрыва в Монако, в результате которого пострадали три человека — предположительно, россияне и украинцы. На кадрах видно, что на место происшествия прибыли экстренные службы, оказывающие помощь пострадавшим.

Кадры с места мощного взрыва в Княжестве Монако. Видео © X / Winston

Взрыв произошёл на улице Reverend-Pere-Louis-Folla после того, как неизвестный мужчина сбросил рюкзак на тротуар и скрылся. В результате инцидента повреждения получили пять автомобилей. Трое пострадавших доставлены в медучреждения, двое из них — в тяжёлом состоянии.