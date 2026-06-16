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Регион
16 июня, 10:08

Чуть не сжёг заживо: Пауэрбанк взорвался в сумке у девушки в фитнес-клубе — жуткое видео

В Казахстане блогерша получила тяжёлые ожоги от взрыва пауэрбанка в фитнес-клубе

Блогерша из Казахстана получила жуткие ожоги в результате взрыва пауэрбанка, сообщает Telegram-канал Baza. Сам инцидент был заснят на видео.

Взрыв пауэрбанка в Казахстане. Видео © Telegram /Baza

По словам Диляры, взрыв произошел в ее сумке после тренировки в фитнес-клубе Павлодара. Густой дым появился внезапно, а когда девушка попыталась снять сумку, произошёл взрыв, охвативший её пламенем. В результате Диляра получила ожоги рук и головы.

Сотрудники клуба помогли потушить огонь на улице, после чего пострадавшую госпитализировали. Врачи оценивают её травмы как тяжёлые и предупреждают о возможном образовании шрамов.

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Ранее сообщалось, что на Урале трагически погибла 35-летняя фитнес-тренер и нутрициолог. По предварительным данным, женщина принимала тёплую ванну и одновременно пользовалась телефоном. В какой-то момент гаджет выскользнул из рук и упал в воду. Испугавшись возможного удара током, она резко выскочила из воды. Практически сразу после этого Екатерина потеряла сознание и упала.

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Обложка © Telegram /Baza

Наталья Демьянова
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