Чуть не сжёг заживо: Пауэрбанк взорвался в сумке у девушки в фитнес-клубе — жуткое видео
В Казахстане блогерша получила тяжёлые ожоги от взрыва пауэрбанка в фитнес-клубе
Блогерша из Казахстана получила жуткие ожоги в результате взрыва пауэрбанка, сообщает Telegram-канал Baza. Сам инцидент был заснят на видео.
Взрыв пауэрбанка в Казахстане. Видео © Telegram /Baza
По словам Диляры, взрыв произошел в ее сумке после тренировки в фитнес-клубе Павлодара. Густой дым появился внезапно, а когда девушка попыталась снять сумку, произошёл взрыв, охвативший её пламенем. В результате Диляра получила ожоги рук и головы.
Сотрудники клуба помогли потушить огонь на улице, после чего пострадавшую госпитализировали. Врачи оценивают её травмы как тяжёлые и предупреждают о возможном образовании шрамов.
Ранее сообщалось, что на Урале трагически погибла 35-летняя фитнес-тренер и нутрициолог. По предварительным данным, женщина принимала тёплую ванну и одновременно пользовалась телефоном. В какой-то момент гаджет выскользнул из рук и упал в воду. Испугавшись возможного удара током, она резко выскочила из воды. Практически сразу после этого Екатерина потеряла сознание и упала.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Telegram /Baza