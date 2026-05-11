Телефон упал в воду: На Урале 35-летняя фитнес-тренер погибла при странных обстоятельствах

Нелепая и трагическая смерть настигла Екатерину, 35-летнюю жительницу Полевского, известную как фитнес-тренер и нутрициолог. Подробности сообщает kp.ru.

По предварительным данным, во время принятия тёплой ванны, совмещая процедуру с просмотром телефона, гаджет случайно упал в воду. Испугавшись возможного удара током, Екатерина экстренно покинула ванну. Вскоре после этого её состояние резко ухудшилось, она упала. Старший сын, услышав шум, вызвал скорую, но медики не смогли её реанимировать.

Специалисты предполагают, что причиной смерти мог стать резкий спазм сосудов, вызванный переходом из горячей воды в прохладный воздух и испугом, или рефлекторная остановка сердца, спровоцированная стрессом. Падение телефона, по всей видимости, стало лишь толчком к трагическим последствиям. Екатерина была активной и жизнерадостной женщиной, которая успешно сменила профессию бухгалтера на тренерскую деятельность, где пользовалась большой популярностью.

