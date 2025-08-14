Телефон на зарядке убил 37-летнюю женщину в ванной

37-летняя жительница города решила принять ванну и, видимо, пользовалась подключённым к розетке телефоном. Вода попала на зарядное устройство, и женщину ударило током. Соседи вызвали милицию, когда заметили, что их затапливает, а хозяйка квартиры не открывает дверь. Приехавшие сотрудники нашли её мёртвой в ванной. Рядом плавал телефон, всё ещё подключённый к сети.