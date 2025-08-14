Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

14 августа, 14:31

Телефон на зарядке убил 37-летнюю женщину в ванной

Жительница Бобруйска умерла в ванной от удара током из-за заряжающегося телефона

Обложка © Telegram / Следственный комитет Беларуси

Женщина в Бобруйске погибла из-за телефона, который взяла в ванну. Трагедия случилась утром 14 августа, сообщил СК Белоруссии.

37-летняя жительница города решила принять ванну и, видимо, пользовалась подключённым к розетке телефоном. Вода попала на зарядное устройство, и женщину ударило током. Соседи вызвали милицию, когда заметили, что их затапливает, а хозяйка квартиры не открывает дверь. Приехавшие сотрудники нашли её мёртвой в ванной. Рядом плавал телефон, всё ещё подключённый к сети.

Следователи считают, что смерть наступила из-за неосторожного обращения с электроприборами в воде. Идёт проверка.

Ранее Life.ru сообщал, что в Витебской области Белоруссии 57-летняя местная жительница погибла от удара током во время надувания бассейна. Женщина подключила электрический компрессор к сети, после чего получила смертельную электротравму. Медики констатировали мгновенную смерть.

Александра Мышляева
