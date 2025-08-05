Женщину насмерть пронзило током при попытке накачать бассейн

В Миорском районе Витебской области Белоруссии 57-летняя женщина скончалась от электротравмы, когда пыталась надуть бассейн во время купания. По информации следственного комитета республики, трагедия развернулась днём во дворе дома местной жительницы. При подключении компрессора к электросети женщину поразило током, что привело к мгновенной смерти.