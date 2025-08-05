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5 августа, 13:40

Женщину насмерть пронзило током при попытке накачать бассейн

СК РБ: В Белоруссии женщину убило током, когда она надувала бассейн в саду

Обложка © СК РБ

Обложка © СК РБ

В Миорском районе Витебской области Белоруссии 57-летняя женщина скончалась от электротравмы, когда пыталась надуть бассейн во время купания. По информации следственного комитета республики, трагедия развернулась днём во дворе дома местной жительницы. При подключении компрессора к электросети женщину поразило током, что привело к мгновенной смерти.

Женщину ударило током. Фото © СК РБ

Женщину ударило током. Фото © СК РБ

«Миорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в белорусском ведомстве.

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Ранее в Карелии женщина погибла, принимая душ, так как во время водных процедур использовала мобильный телефон, который был подключён к зарядному устройству. Несчастный случай произошёл из-за смертельного разряда тока.

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Ольга Сливченко
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