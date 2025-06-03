Подруга в истерике пыталась оттащить девочку, которую убил током фонтан под Белгородом

В белгородской Томаровке произошла чудовищная трагедия: 13-летняя школьница погибла, получив смертельный электрический разряд от струйного фонтана. Свидетелями ужасающей сцены стали подруга девочки и очевидцы, тщетно пытавшиеся спасти её. Об этом сообщает SHOT.

Погибшая девочка. Фото © Telegram / SHOT

Накануне днём, около 14:00, тринадцатилетняя Рина (имя изменено) беззаботно проводила время с подругой на городской площади. Девочки играли у контактного фонтана, смеясь, пробегали сквозь водные струи. Девочка дважды успешно миновала их, но в третий раз, оказавшись под потоком воды, внезапно рухнула без сознания.

Её подруга, охваченная паникой, немедленно бросилась на помощь, пытаясь оттащить Рину от опасного водного объекта. Однако непрекращающийся электрический ток бил девочку, делая все попытки спасения бесполезными. Лишь после того, как на место подбежали очевидцы и работники местного Дома культуры, удалось обесточить фонтан и вытащить пострадавшую. К сожалению, Рина скончалась до прибытия бригады скорой помощи.

Эта невосполнимая утрата потрясла семью: Рина была единственным ребёнком, прилежной ученицей и делала успехи в танцах. Убитые горем родители обратились к губернатору региона с призывом взять ситуацию под личный контроль и провести экстренную проверку всех городских фонтанов, чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем.