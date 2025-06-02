Девочка-подросток погибла от удара током у контактного фонтана в Белгородчине

В Белгородской области 13-летняя девочка трагически погибла в контактном фонтане, расположенном в центральном парке посёлка Томаровка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Всё произошло в понедельник, 2 июня, когда девочка играла у фонтана и получила удар электрическим током. К сожалению, спасти её не удалось – она скончалась на месте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ, что говорит о серьёзных нарушениях в обеспечении безопасности на территории общественного места», – сообщили в СУСК по региону.

Следователи уже начали работать над установлением всех обстоятельств трагедии и назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти ребёнка. Прокуратура Яковлевского района также проводит свою проверку по данному факту, а контроль за ходом расследования осуществляет прокуратура Белгородской области.