iPhone 16 убил подростка в Якутске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
iPhone 16 убил подростка в Якутске: парень заряжал гаджет неоригинальной зарядкой, когда его ударило током, пишет SHOT.
Тело 17-летнего парня нашла мама, когда вернулась домой с работы: у него был ожог в области груди. Выяснилось, что мальчик поставил телефон на зарядку и продолжил залипать в соцсетях. В какой-то момент его пронзил удар тока.
Причины трагедии устанавливаются.
Ранее походий случай произошёл в Челябинске. 16-летний подросток погиб от поражения электрическим током, когда разговаривал по телефону.
