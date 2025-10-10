Валдайский форум
10 октября, 07:25

iPhone 16 убил подростка в Якутске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

iPhone 16 убил подростка в Якутске: парень заряжал гаджет неоригинальной зарядкой, когда его ударило током, пишет SHOT.

Тело 17-летнего парня нашла мама, когда вернулась домой с работы: у него был ожог в области груди. Выяснилось, что мальчик поставил телефон на зарядку и продолжил залипать в соцсетях. В какой-то момент его пронзил удар тока.

Причины трагедии устанавливаются.

Ранее походий случай произошёл в Челябинске. 16-летний подросток погиб от поражения электрическим током, когда разговаривал по телефону.
Александра Вишнякова
