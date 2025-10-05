Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 15:52

В Челябинске подростка убило током во время разговора по заряжающемуся телефону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cornelius Krishna Tedjo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cornelius Krishna Tedjo

В Челябинске 16-летний подросток погиб от поражения электрическим током, когда разговаривал по телефону. Об этом сообщает 74.RU, ссылаясь на сведения, полученные от правоохранительных органов.

Несчастный случай случился на улице Южноуральской. В момент трагедии гаджет находился на зарядке. Подросток разговаривал по телефону, когда его поразило электрическим током.

По факту случившегося проводится проверка. Планируется проведение судебно-медицинской экспертизы.

В Махачкале мальчик облокотился на дерево и лишился двух пальцев
В Махачкале мальчик облокотился на дерево и лишился двух пальцев

Ранее Life.ru сообщал, как 17-летняя девушка погибла от удара током в городе Боровичи Новгородской области. Прогуливаясь по заброшенной территории, где раньше располагалось дорожное предприятие, она коснулась оголённого электрического провода. Сила удара оказалась настолько велика, что спасти подростка не удалось – она умерла до прибытия медиков.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar