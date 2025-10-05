В Челябинске подростка убило током во время разговора по заряжающемуся телефону
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cornelius Krishna Tedjo
В Челябинске 16-летний подросток погиб от поражения электрическим током, когда разговаривал по телефону. Об этом сообщает 74.RU, ссылаясь на сведения, полученные от правоохранительных органов.
Несчастный случай случился на улице Южноуральской. В момент трагедии гаджет находился на зарядке. Подросток разговаривал по телефону, когда его поразило электрическим током.
По факту случившегося проводится проверка. Планируется проведение судебно-медицинской экспертизы.
Ранее Life.ru сообщал, как 17-летняя девушка погибла от удара током в городе Боровичи Новгородской области. Прогуливаясь по заброшенной территории, где раньше располагалось дорожное предприятие, она коснулась оголённого электрического провода. Сила удара оказалась настолько велика, что спасти подростка не удалось – она умерла до прибытия медиков.
