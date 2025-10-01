17-летний парень продал почку за iPhone и остался инвалидом на всю жизнь

Житель Китая, который в семнадцатилетнем возрасте продал почку для покупки техники Apple, стал инвалидом и продолжает страдать от последствий операции. Об этом сообщает издание The Thaiger, вернувшееся к резонансной истории 2011 года.

Ван Шанкунь из бедной семьи в провинции Аньхой откликнулся на объявление подпольных торговцев органами, пообещавших ему двадцать тысяч юаней. На полученные деньги подросток приобрёл iPhone 4 и iPad 2, однако операция проводилась в антисанитарных условиях и привела к тяжёлым осложнениям.

У него развилось воспаление, а оставшаяся почка дала сбой, потребовалась срочная госпитализация. Хотя китайский суд обязал торговцев выплатить семье Вана компенсацию в размере более 1,48 миллиона юаней, поражение единственной почки стало необратимым. Сейчас 31-летний мужчина имеет третью степень инвалидности, не может работать и нуждается в регулярном диализе, продолжая страдать от слабости и гематурии.

