17-летний парень продал почку за iPhone и остался инвалидом на всю жизнь
The Thaiger: Китаец стал инвалидом после продажи почки за iPhone в 2011 году
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Житель Китая, который в семнадцатилетнем возрасте продал почку для покупки техники Apple, стал инвалидом и продолжает страдать от последствий операции. Об этом сообщает издание The Thaiger, вернувшееся к резонансной истории 2011 года.
Ван Шанкунь из бедной семьи в провинции Аньхой откликнулся на объявление подпольных торговцев органами, пообещавших ему двадцать тысяч юаней. На полученные деньги подросток приобрёл iPhone 4 и iPad 2, однако операция проводилась в антисанитарных условиях и привела к тяжёлым осложнениям.
У него развилось воспаление, а оставшаяся почка дала сбой, потребовалась срочная госпитализация. Хотя китайский суд обязал торговцев выплатить семье Вана компенсацию в размере более 1,48 миллиона юаней, поражение единственной почки стало необратимым. Сейчас 31-летний мужчина имеет третью степень инвалидности, не может работать и нуждается в регулярном диализе, продолжая страдать от слабости и гематурии.
Ранее в Бурятии возбуждено уголовное дело после врачебной ошибки в республиканском онкологическом диспансере, где пациентке случайно удалили здоровую почку. Оказалось, что медики перепутали анализы двух пациенток. В Министерстве здравоохранения Бурятии подтвердили факт происшествия, но отказались от дополнительных комментариев, сославшись на врачебную тайну.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.