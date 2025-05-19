Хинштейн посоветовал подрядчику курской школы, где упал потолок, продать почку

В 2023 году в школе был проведён капитальный ремонт по национальному проекту. Однако уже через год в спортзале на втором этаже обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал. Эксперты выявили ошибки в проектировании и монтаже, а также установили, что использованные стройматериалы подвергались воздействию влаги, что негативно повлияло на их качество. Подрядчик отказался от восстановления, ссылаясь на то, что в документации не было указано, что перекрытия были деревянными, а не железобетонными.