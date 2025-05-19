Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 15:48

Хинштейн посоветовал подрядчику курской школы, где упал потолок, продать почку

Александр Хинштейн. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Александр Хинштейн. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн побывал в Новокасторенской средней школе, в которой недавно обвалился потолок после проведения ремонта. Во время посещения учреждения он обсудил ситуацию с компанией, выполнявшей работы, пишут «Курские известия».

В 2023 году в школе был проведён капитальный ремонт по национальному проекту. Однако уже через год в спортзале на втором этаже обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал. Эксперты выявили ошибки в проектировании и монтаже, а также установили, что использованные стройматериалы подвергались воздействию влаги, что негативно повлияло на их качество. Подрядчик отказался от восстановления, ссылаясь на то, что в документации не было указано, что перекрытия были деревянными, а не железобетонными.

Хинштейн же потребовал от подрядчика устранить последствия обрушения до начала учебного года. Несмотря на отсутствие средств у подрядной организации, врио губернатора настаивает на необходимости восстановления.

«Могу вам только предложить продать почку или сразу обе. Но проблему вы должны будете устранить! От этого зависит ваша судьба», — заявил Хинштейн.

Школьница обвалила потолок в петербургском ТЦ из-за обронённой электронки
Школьница обвалила потолок в петербургском ТЦ из-за обронённой электронки

А ранее Life.ru рассказывал, что в Юрге во время урока в школе обвалился потолок. Последствия случившегося сняли на видео, обошлось без пострадавших.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Александр Хинштейн
  • Ситуация в Курской области
  • Региональные власти
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar