Хинштейн посоветовал подрядчику курской школы, где упал потолок, продать почку
Александр Хинштейн. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн побывал в Новокасторенской средней школе, в которой недавно обвалился потолок после проведения ремонта. Во время посещения учреждения он обсудил ситуацию с компанией, выполнявшей работы, пишут «Курские известия».
В 2023 году в школе был проведён капитальный ремонт по национальному проекту. Однако уже через год в спортзале на втором этаже обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал. Эксперты выявили ошибки в проектировании и монтаже, а также установили, что использованные стройматериалы подвергались воздействию влаги, что негативно повлияло на их качество. Подрядчик отказался от восстановления, ссылаясь на то, что в документации не было указано, что перекрытия были деревянными, а не железобетонными.
Хинштейн же потребовал от подрядчика устранить последствия обрушения до начала учебного года. Несмотря на отсутствие средств у подрядной организации, врио губернатора настаивает на необходимости восстановления.
«Могу вам только предложить продать почку или сразу обе. Но проблему вы должны будете устранить! От этого зависит ваша судьба», — заявил Хинштейн.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Юрге во время урока в школе обвалился потолок. Последствия случившегося сняли на видео, обошлось без пострадавших.