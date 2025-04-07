Школьница обвалила потолок в петербургском ТЦ из-за обронённой электронки
«Mash на Мойке»: В петербургском ТЦ под 14-летней школьницей провалился пол
Потолок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax
Потолок кафе «Бургер Кинг» в Петербурге не выдержал школьницу, которая пыталась достать электронную сигарету. Несовершеннолетняя вместе с частью конструкции упала на первый этаж, сообщает «Mash на Мойке».
Пол провалился под школьницей в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке
По предварительным данным, посетительница торгового центра «Фиолент» на Ленинском проспекте обронила электронку, когда поднималась на эскалаторе. Девочка решила перелезть через перила на технический потолок. В результате школьница провалилась внутрь кафе, она получила несколько травм и растяжение связок.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Юрге во время урока в школе обвалился потолок. Последствия случившегося сняли на видео, обошлось без пострадавших.