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7 апреля, 08:49

Школьница обвалила потолок в петербургском ТЦ из-за обронённой электронки

«Mash на Мойке»: В петербургском ТЦ под 14-летней школьницей провалился пол

Потолок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Потолок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Потолок кафе «Бургер Кинг» в Петербурге не выдержал школьницу, которая пыталась достать электронную сигарету. Несовершеннолетняя вместе с частью конструкции упала на первый этаж, сообщает «Mash на Мойке».

Пол провалился под школьницей в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

По предварительным данным, посетительница торгового центра «Фиолент» на Ленинском проспекте обронила электронку, когда поднималась на эскалаторе. Девочка решила перелезть через перила на технический потолок. В результате школьница провалилась внутрь кафе, она получила несколько травм и растяжение связок.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Юрге во время урока в школе обвалился потолок. Последствия случившегося сняли на видео, обошлось без пострадавших.

Дарья Нарыкова
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