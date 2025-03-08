Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении трибун в цирке под Самарой

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке под Самарой. По факту происшествия следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что ранее сидения рухнули в цирке в Нефтегорске Самарской области. Как только зрители заняли места, раздался громкий треск, а потом обвалились сиденья с седьмого по восьмой ряд. В результате пострадали восемь человек. В приёмное отделение были доставлены три человека, пятеро обратились самостоятельно.