Увеличилось число пострадавших при обрушении трибун в цирке под Самарой

Восемь человек пострадали при обрушении сидений в передвижном цирке в Самарской области. В приёмное отделение доставлены три человека, пятеро обратились самостоятельно. Среди пострадавших — трое детей. Об этом сообщает ТАСС.

«Пострадали восемь человек. В приёмное отделение лечебного учреждения доставлены три человека, самостоятельно обратились пять. Предварительно, травмы пострадавших легкой степени тяжести. В госпитализации не нуждаются», — рассказали в Минздраве региона.