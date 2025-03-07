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7 марта, 16:36

Увеличилось число пострадавших при обрушении трибун в цирке под Самарой

Число пострадавших при обрушении трибун в цирке под Самарой увеличилось до 8

Восемь человек пострадали при обрушении сидений в передвижном цирке в Самарской области. В приёмное отделение доставлены три человека, пятеро обратились самостоятельно. Среди пострадавших — трое детей. Об этом сообщает ТАСС.

«Пострадали восемь человек. В приёмное отделение лечебного учреждения доставлены три человека, самостоятельно обратились пять. Предварительно, травмы пострадавших легкой степени тяжести. В госпитализации не нуждаются», — рассказали в Минздраве региона.

Напомним, что инцидент произошёл в Нефтегорске Самарской области. Перед началом представления обвалились места с седьмого ряда по восьмой. Сегодня у цирка было запланировано первое представление в городе из трёх.

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Shutterstock / FOTODOM / JL. Lago

Полина Никифорова
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