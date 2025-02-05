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Регион
5 февраля, 03:38

Мост рухнул в Приморье под тяжестью лесовоза

Рухнувший в Приморье мост. Обложка © Прокуратура Приморского края

Рухнувший в Приморье мост. Обложка © Прокуратура Приморского края

В Приморском крае под грузовиком, который перевозил лес через реку Большая Уссурка, обрушилась часть муниципального моста на 101 км дороги «село Мельничное — посёлок Пластун». Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что транспортное средство принадлежит ОАО «Рощинский КЛПХ». В связи с инцидентом прокуратура Красноармейского района начала проверку. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место происшествия, расположенное в районе села Мельничное.

В результате падения грузовика с моста в Турции погибли три человека
В результате падения грузовика с моста в Турции погибли три человека

Судя по фото, кабина грузовика осталась на месте, а прицеп сорвался с высоты. В настоящее время движение по мосту закрыто, водителям рекомендуют использовать альтернативный маршрут через посёлок Терней между сёлами Таёжное и Молодёжное.

Это уже второй случай обрушения моста с начала года. Ранее схожий инцидент произошёл посёлке Девятый Вал Надеждинского района. Главе района Максиму Якимову внесено представление. Стоит отметить, что в августе 2024 года в Приморье за один день также рухнули два моста. Среди причин называли изношенность несущих конструкций

Лия Мурадьян
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