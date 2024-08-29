Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 07:25

Сотрудник приморского Минтранса может ответить за обрушение моста через реку Соколовку

Следком возбудил уголовные дела после обрушения двух мостов за день в Приморье

В Приморье расследуют два уголовных дела после обрушения двух мостов за один день, сообщили в пресс-службе краевого Следкома. Они заведены против сотрудников Минтранса региона.

Разрушенный мост в районе села Невское в Приморье. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

«Возбуждено два уголовных дела о превышении должностных полномочий лицами из числа сотрудников, <...> ответственных за приведение мостовых сооружений в надлежащее техническое состояние и не принявших мер по реконструкции мостов через реку около села Невское и через реку Соколовка», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в сваях опор моста в районе Невского разрушился бетон, из-за чего на дороге появились трещины и прогибы. Ещё в 2013 году объект признали аварийным, но ремонт так и не провели. На видео Прокуратуры — место происшествия.

Момент эпичного обрушения подпорной стены на машины в Приморье попал на видео
Момент эпичного обрушения подпорной стены на машины в Приморье попал на видео

Напомним, об обрушении моста через реку Соколовку в Приморье стало известно 20 августа. Причиной назывались обильные осадки.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Приморского края

Матвей Константинов
  • Новости
  • СК РФ
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Криминал
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров