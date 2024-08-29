Сотрудник приморского Минтранса может ответить за обрушение моста через реку Соколовку

В Приморье расследуют два уголовных дела после обрушения двух мостов за один день, сообщили в пресс-службе краевого Следкома. Они заведены против сотрудников Минтранса региона.

Разрушенный мост в районе села Невское в Приморье. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

«Возбуждено два уголовных дела о превышении должностных полномочий лицами из числа сотрудников, <...> ответственных за приведение мостовых сооружений в надлежащее техническое состояние и не принявших мер по реконструкции мостов через реку около села Невское и через реку Соколовка», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в сваях опор моста в районе Невского разрушился бетон, из-за чего на дороге появились трещины и прогибы. Ещё в 2013 году объект признали аварийным, но ремонт так и не провели. На видео Прокуратуры — место происшествия.