Мост через реку Соколовка обрушился в Приморье

Из-за обильных дождей упала половина автомобильного моста через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"В связи с выпадением обильного количества осадков произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка (перед аэродромом) на автомобильной дороге Осиновка – Рудная Пристань – Соколовка", — сказано в сообщении.

Сейчас движение по мосту перекрыли. Объезд доступен через маршрут по альтернативной дороге Новомихайловка — Чугуевка — Лазо.