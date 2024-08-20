Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 07:30

Мост через реку Соколовка обрушился в Приморье

В Приморье из-за ливня частично обрушился автомобильный мост через Соколовку

Обрушенный мост в Приморье. Фото © VK / Администрация Чугуевского муниципального округа

Обрушенный мост в Приморье. Фото © VK / Администрация Чугуевского муниципального округа

Из-за обильных дождей упала половина автомобильного моста через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"В связи с выпадением обильного количества осадков произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка (перед аэродромом) на автомобильной дороге Осиновка – Рудная Пристань – Соколовка", — сказано в сообщении.

Сейчас движение по мосту перекрыли. Объезд доступен через маршрут по альтернативной дороге Новомихайловка — Чугуевка — Лазо.

ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм под Курском, разбито три пролёта
ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм под Курском, разбито три пролёта

Ранее с похожими проблемами столкнулись жители Бурятии, где из-за сильного паводка на федеральной трассе "Байкал" оказались повреждены три моста. Водителям пришлось использовать объездные пути.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Региональные власти
  • Происшествия
  • Общество
  • Политика
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров