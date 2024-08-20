Мост через реку Соколовка обрушился в Приморье
В Приморье из-за ливня частично обрушился автомобильный мост через Соколовку
Обрушенный мост в Приморье. Фото © VK / Администрация Чугуевского муниципального округа
Из-за обильных дождей упала половина автомобильного моста через реку Соколовка в Чугуевском округе Приморья. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
"В связи с выпадением обильного количества осадков произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка (перед аэродромом) на автомобильной дороге Осиновка – Рудная Пристань – Соколовка", — сказано в сообщении.
Сейчас движение по мосту перекрыли. Объезд доступен через маршрут по альтернативной дороге Новомихайловка — Чугуевка — Лазо.
Ранее с похожими проблемами столкнулись жители Бурятии, где из-за сильного паводка на федеральной трассе "Байкал" оказались повреждены три моста. Водителям пришлось использовать объездные пути.