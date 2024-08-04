Три моста повреждены на трассе "Байкал" в Бурятии в результате паводка
Три моста повредило паводком на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии. Telegram / Алексей Цыденов
В Бурятии в результате паводка на федеральной трассе "Байкал" повреждены три моста. Об этом рассказал глава региона Алексей Цыденов в Telegram.
"Два участка федеральной трассы в зоне затопления. Есть проблемы пока с тремя мостами", — написал Цыденов.
Специалисты предложили альтернативную объездную дорогу для того, чтобы водители бесперебойного двигались по маршруту Улан-Удэ — Чита. Теперь владельцы легковых и грузовых машин смогут проехать по дороге Чита — Закульта — Новокижингинск – Кижинга – Хоринск —Улан-Удэ.
Напомним, что в Бурятии ввели режим ЧС из-за перелива через дамбу водохранилища. В результате происшествия затопленными рискуют оказаться пять населённых пунктов. Сложная ситуация и в соседнем Забайкалье — из-за обильных осадков две реки вышли из берегов, МЧС эвакуировало около 100 жителей нескольких населённых пунктов из-за паводка.