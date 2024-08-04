Три моста повреждены на трассе "Байкал" в Бурятии в результате паводка

В Бурятии в результате паводка на федеральной трассе "Байкал" повреждены три моста. Об этом рассказал глава региона Алексей Цыденов в Telegram.

"Два участка федеральной трассы в зоне затопления. Есть проблемы пока с тремя мостами", — написал Цыденов.