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Регион
4 августа, 06:16

Три моста повреждены на трассе "Байкал" в Бурятии в результате паводка

Три моста повредило паводком на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии. Telegram / Алексей Цыденов

Три моста повредило паводком на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии. Telegram / Алексей Цыденов

В Бурятии в результате паводка на федеральной трассе "Байкал" повреждены три моста. Об этом рассказал глава региона Алексей Цыденов в Telegram.

"Два участка федеральной трассы в зоне затопления. Есть проблемы пока с тремя мостами", — написал Цыденов.

В Бурятии обрушился мост на границе с Монголией
В Бурятии обрушился мост на границе с Монголией

Специалисты предложили альтернативную объездную дорогу для того, чтобы водители бесперебойного двигались по маршруту Улан-Удэ — Чита. Теперь владельцы легковых и грузовых машин смогут проехать по дороге Чита — Закульта — Новокижингинск – Кижинга – Хоринск —Улан-Удэ.

Напомним, что в Бурятии ввели режим ЧС из-за перелива через дамбу водохранилища. В результате происшествия затопленными рискуют оказаться пять населённых пунктов. Сложная ситуация и в соседнем Забайкалье — из-за обильных осадков две реки вышли из берегов, МЧС эвакуировало около 100 жителей нескольких населённых пунктов из-за паводка.

Наталья Афонина
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