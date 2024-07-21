В Бурятии обрушился мост на границе с Монголией 21 июля, 16:33 В Бурятии обрушился мост на границе с Монголией. Обложка © Прокуратура Бурятии

В Тункинском районе Бурятии обрушился мост на трассе А333 через реку Большой Зангисан, соединяющей около десяти населённых пунктов от Байкала до границы с Монголией. Об этом сообщает прокуратура региона.

ЧП произошло на федеральной трассе А333, в основном оно затронуло туристов, которые собирались на курорт "Нилова пустынь". Их отправили в пункты временного размещения, им предоставлены вода и горячее питание. Сейчас по мосту остановлено автомобильное движение. Без связи с внешним миром оказались посёлки Тункинского и Окинского районов. Сейчас здесь действует режим ЧС межмуниципального характера.

"На федеральной автодороге А333 (Култук – Монды) произошёл размыв подъезда к мосту через реку Большой Зангисан. Проезд отсутствует, объезда нет. Воздержитесь от поездок в данном направлении", — информирует региональное МЧС.

Сейчас на мосту начались восстановительные работы, на них потребуется до 15 часов. К объекту подвозят скальный грунт, который поможет укрепить опоры. Всего задействовано 20 самосвалов. Власти допускают, что количество техники будет увеличено. Прокуратура республики поставила на контроль установление всех обстоятельств обрушения части моста.

Ранее сообщалось, что одиннадцать человек стали жертвами обрушения автомобильного моста на северо-западе Китая. Конструкция разрушилась в результате сильнейших проливных дождей.

Авторы Татьяна Миссуми