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В Бурятии обрушился мост на границе с Монголией

21 июля, 16:33
В Бурятии обрушился мост на границе с Монголией. Обложка © Прокуратура Бурятии

В Бурятии обрушился мост на границе с Монголией. Обложка © Прокуратура Бурятии

В Тункинском районе Бурятии обрушился мост на трассе А333 через реку Большой Зангисан, соединяющей около десяти населённых пунктов от Байкала до границы с Монголией. Об этом сообщает прокуратура региона.

ЧП произошло на федеральной трассе А333, в основном оно затронуло туристов, которые собирались на курорт "Нилова пустынь". Их отправили в пункты временного размещения, им предоставлены вода и горячее питание. Сейчас по мосту остановлено автомобильное движение. Без связи с внешним миром оказались посёлки Тункинского и Окинского районов. Сейчас здесь действует режим ЧС межмуниципального характера.

"На федеральной автодороге А333 (Култук Монды) произошёл размыв подъезда к мосту через реку Большой Зангисан. Проезд отсутствует, объезда нет. Воздержитесь от поездок в данном направлении", — информирует региональное МЧС.

Сейчас на мосту начались восстановительные работы, на них потребуется до 15 часов. К объекту подвозят скальный грунт, который поможет укрепить опоры. Всего задействовано 20 самосвалов. Власти допускают, что количество техники будет увеличено. Прокуратура республики поставила на контроль установление всех обстоятельств обрушения части моста.

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Ранее сообщалось, что одиннадцать человек стали жертвами обрушения автомобильного моста на северо-западе Китая. Конструкция разрушилась в результате сильнейших проливных дождей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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