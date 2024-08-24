Момент эпичного обрушения подпорной стены на машины в Приморье попал на видео

Во Владивостоке на улице Славянская произошло серьёзное ЧП — подпорная стена внезапно обрушилась, накрыв собой несколько автомобилей. Автомобили были припаркованы у постройки, которая после обрушения превратила их в груду метала.

Момент обрушения подпорной стены во Владивостоке. Видео © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье

Как сообщили очевидцы, происшествие произошло по адресу Славянская, 19. На месте инцидента уже работают специалисты, которые выясняют причины обрушения конструкции. Также уточняется информация о возможных пострадавших и объёме нанесённого ущерба.

Очевидцы на месте происшествия продолжают делиться информацией, публикуя кадры с места событий. Спасательные службы продолжают работать, оценивая ситуацию и предотвращая дальнейшие риски.