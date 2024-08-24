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24 августа, 00:43

Момент эпичного обрушения подпорной стены на машины в Приморье попал на видео

Во Владивостоке подпорная стена рухнула на автомобили

Транспортные средства оказались сильно повреждены после обрушения подпорной стены. Обложка © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье

Транспортные средства оказались сильно повреждены после обрушения подпорной стены. Обложка © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье

Во Владивостоке на улице Славянская произошло серьёзное ЧП — подпорная стена внезапно обрушилась, накрыв собой несколько автомобилей. Автомобили были припаркованы у постройки, которая после обрушения превратила их в груду метала.

Момент обрушения подпорной стены во Владивостоке. Видео © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье

Как сообщили очевидцы, происшествие произошло по адресу Славянская, 19. На месте инцидента уже работают специалисты, которые выясняют причины обрушения конструкции. Также уточняется информация о возможных пострадавших и объёме нанесённого ущерба.

Очевидцы на месте происшествия продолжают делиться информацией, публикуя кадры с места событий. Спасательные службы продолжают работать, оценивая ситуацию и предотвращая дальнейшие риски.

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Ранее в Приморье из-за сильных дождей произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка в Чугуевском районе. Как сообщили в пресс-службе администрации округа, половина конструкции моста рухнула, что привело к перекрытию движения. Объезд для автомобилей организован через альтернативный маршрут по дороге Новомихайловка — Чугуевка — Лазо.

Кирилл Сосновских
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