Момент эпичного обрушения подпорной стены на машины в Приморье попал на видео
Во Владивостоке подпорная стена рухнула на автомобили
Транспортные средства оказались сильно повреждены после обрушения подпорной стены. Обложка © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье
Во Владивостоке на улице Славянская произошло серьёзное ЧП — подпорная стена внезапно обрушилась, накрыв собой несколько автомобилей. Автомобили были припаркованы у постройки, которая после обрушения превратила их в груду метала.
Момент обрушения подпорной стены во Владивостоке. Видео © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье
Как сообщили очевидцы, происшествие произошло по адресу Славянская, 19. На месте инцидента уже работают специалисты, которые выясняют причины обрушения конструкции. Также уточняется информация о возможных пострадавших и объёме нанесённого ущерба.
Очевидцы на месте происшествия продолжают делиться информацией, публикуя кадры с места событий. Спасательные службы продолжают работать, оценивая ситуацию и предотвращая дальнейшие риски.
Ранее в Приморье из-за сильных дождей произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка в Чугуевском районе. Как сообщили в пресс-службе администрации округа, половина конструкции моста рухнула, что привело к перекрытию движения. Объезд для автомобилей организован через альтернативный маршрут по дороге Новомихайловка — Чугуевка — Лазо.