В результате падения грузовика с моста в Турции погибли три человека
В турецком городе Шанлыурфа произошла авария: грузовик, у которого отказали тормоза, вылетел с моста, столкнувшись с автомобилями, двигавшимися впереди. Инцидент произошёл в районе Биречик на юго-востоке страны.
Грузовик вылетел с моста в Турции. Видео © Х / Habertürk
В результате катастрофы погибли три человека, более двадцати получили различные травмы. Телеканал NTV сообщает, что все пострадавшие и погибшие являются гражданами Турции.
Ранее сообщалось о ДТП на Пхукете. Туристический автобус, перевозивший группу россиян с экскурсии, потерял управление и съехал с дороги, застряв на горном склоне. В результате происшествия травмы получили двое граждан РФ.
Х / Habertürk