В результате падения грузовика с моста в Турции погибли три человека

В турецком городе Шанлыурфа произошла авария: грузовик, у которого отказали тормоза, вылетел с моста, столкнувшись с автомобилями, двигавшимися впереди. Инцидент произошёл в районе Биречик на юго-востоке страны.

Грузовик вылетел с моста в Турции. Видео © Х / Habertürk

В результате катастрофы погибли три человека, более двадцати получили различные травмы. Телеканал NTV сообщает, что все пострадавшие и погибшие являются гражданами Турции.