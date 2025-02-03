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3 февраля, 04:45

В результате падения грузовика с моста в Турции погибли три человека

В турецком городе Шанлыурфа произошла авария: грузовик, у которого отказали тормоза, вылетел с моста, столкнувшись с автомобилями, двигавшимися впереди. Инцидент произошёл в районе Биречик на юго-востоке страны.

Грузовик вылетел с моста в Турции. Видео © Х / Habertürk

В результате катастрофы погибли три человека, более двадцати получили различные травмы. Телеканал NTV сообщает, что все пострадавшие и погибшие являются гражданами Турции.

Два человека погибли при столкновении автобуса со снегоуборщиком в Ленобласти
Два человека погибли при столкновении автобуса со снегоуборщиком в Ленобласти

Ранее сообщалось о ДТП на Пхукете. Туристический автобус, перевозивший группу россиян с экскурсии, потерял управление и съехал с дороги, застряв на горном склоне. В результате происшествия травмы получили двое граждан РФ.

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Х / Habertürk

Артём Гапоненко
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