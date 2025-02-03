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2 февраля, 22:04

Два человека погибли при столкновении автобуса со снегоуборщиком в Ленобласти

ДТП со смертельным исходом произошло 2 февраля в Кингисеппском районе Ленинградской области. Автобус компании Luxexpress, следовавший из Эстонии в Санкт-Петербург, столкнулся со снегоуборочной техникой. В результате аварии погибли двое человек, ещё 13 получили травмы, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области ликвидируют последствия ДТП. Видео © Telegram / МЧС Ленинградской области

«Около 22:45 на 133 километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти произошло столкновение автобуса междугороднего сообщения и снегоуборочной техники. В результате дорожной аварии погибли два человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», — сообщили в ведомстве.

Областное управление СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требования безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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Ранее три человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Амурской области. По предварительной информации, 2 февраля около 16:00 на 1209 км автодороги «Амур» произошло столкновение автомобиля Toyota Fielder и двух автомобилей Kia. Полиция начала устанавливать все обстоятельства аварии.

Обложка ©

Telegram / МЧС Ленинградской области

Артём Гапоненко
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