В Томской области рабочего насмерть разорвало пивным танком

В Томской области на пивоваренном заводе взорвалась металлическая тара, в результате чего погиб рабочий. Трагедия случилась в селе Кожевниково на предприятии KBREW, пишет пресс-служба СУ СК России по региону.

«По данным следствия, в мае 2026 года рабочий одного из предприятий в селе Кожевниково выполнял работы по осушению металлической ёмкости. В ходе выполнения работ произошел разрыв ёмкости, находившейся под давлением. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Следователи начали проверку по статье 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлёкшее гибель человека по неосторожности). Специалисты осмотрели место ЧП и назначили судмедэкспертизу. Также опрашиваются очевидцы и представители руководства предприятия. Помимо этого будет дана оценка действий тех, кто отвечал за безопасность на производстве.

