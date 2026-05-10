На Урале 14-летняя девочка за три недели потеряла отца, мать, братьев и сестёр
Обложка © СУ СК по Свердловской области
Четырнадцатилетняя девочка чудом избежала гибели в пожаре в Свердловской области. В момент возгорания она проходила лечение в больнице Екатеринбурга. Огонь унёс жизни её матери и четверых братьев и сестёр. А перед этим школьница потеряла отца.
Девочка пережила две трагедии подряд. За три недели до пожара отец детей погиб в ДТП. Об этом сообщили родственники пострадавших, пишет kp.ru. Жители села и близкие семьи теперь переживают за состояние выжившей школьницы.
Соседи рассказали, что многодетная мать работала техническим специалистом в местной школе. Когда женщина и дети не появились на работе и учёбе, коллега отправился проверить их дом. Мужчина почувствовал запах гари и вызвал пожарных. Войти в здание он не смог из-за сильного задымления. Следователи рассматривает версию о неосторожности при курении на диване.
Напомним, трагедия произошла утром 4 мая в селе Ленское Туринского района. В частном жилом доме вспыхнул пожар. Огонь унёс жизни 35-летней женщины и четверых её несовершеннолетних детей — двум братьям и двум сёстрам было от 8 до 16 лет.
