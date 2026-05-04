Не успели спастись: Мать и четверо детей сгорели в собственном доме в уральском селе

Страшная трагедия произошла утром в понедельник в селе Ленское Туринского района. В частном жилом доме вспыхнул пожар, который привел к гибели целой семьи. О случившемся сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Сигнал о возгорании поступил экстренным службам около 10:00 по местному времени. При ликвидации пламени на пепелище спасатели нашли тела пяти погибших. Жертвами оказались 35-летняя женщина и четверо её несовершеннолетних детей: двое сыновей и две дочери в возрасте от 8 до 16 лет.

Площадь возгорания составила всего семь квадратных метров. Несмотря на незначительный масштаб огня, последствия оказались фатальными для всех находившихся внутри людей.

Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося. Эксперты рассматривают несколько версий, среди которых неосторожное обращение с пламенем и короткое замыкание электропроводки. Точный источник бедствия определит пожарно-техническая экспертиза.

Известно, что пострадавшие состояли на внутришкольном учёте. Прокуратура уже начала проверку, в ходе которой предстоит установить все обстоятельства этой катастрофы и дать оценку работе органов системы профилактики.

