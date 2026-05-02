Мэрия в Югре оплатит похороны найденной на пепелище семьи с 4 детьми

В Югре власти пообещали оказать всю необходимую помощь близким семьи, которая погибла во время страшного пожара в частном доме в посёлке Высокий. Огонь унёс жизни родителей, четверых детей и их бабушки. Об этом сообщил в своём канале в Max глава города Мегион Алексей Петриченко.

«В результате пожара в Высоком в частном доме погибла вся семья: родители, четверо несовершеннолетних детей и их бабушка. Приношу искренние соболезнования родным и близким, всем кто знал семью в связи с несчастьем, унесшим жизни стольких людей», — написал чиновник.

Он добавил, что прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Администрация Мегиона возьмёт на себя все затраты по проведению похорон, а также профильные службы проработают меры по социальной и психологической поддержке родственников трагически погибшей семьи.

Напомним, пожар произошёл в частном доме в посёлке Высокий города Мегиона. Огонь охватил площадь 142 квадратных метра. Причиной трагедии могла стать нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Возбуждено уголовное дело.