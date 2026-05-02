9 детей остались сиротами после таинственной гибели трёх мужчин в Подмосковье

Трое мужчин найдены мёртвыми в автомобиле у деревни Прозорово под Волоколамском — предварительная версия отравление угарным газом. У погибших осталось девять детей и мать-инвалид на иждивении, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В машине находились два брата (35 и 38 лет) и их коллега (34 года), они должны были помочь вытянуть застрявшую машину. Мужчины уехали днём на УАЗе, все были трезвыми. Около полуночи один из братьев сообщил, что пробит радиатор, пообещав приехать сразу, как неполадка будет исправлена.

После этого связь оборвалась. Утром всех троих нашли погибшими. Окончательные причины установит экспертиза.

