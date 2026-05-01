Тела трёх мёртвых мужчин нашли в УАЗе в поле под Волоколамском

Тела трёх мужчин обнаружили в Московской области в автомобиле УАЗ. По предварительным данным, мужчины погибли от отравления угарным газом, пишет местная прокуратура.

«Сегодня ночью, около 3 часов 50 минут, поступило сообщение, что в поле вблизи деревни Прозорово м.о Волоколамский в автомобиле УАЗ без государственных номеров обнаружены тела трех мужчин без внешних признаков насильственной смерти», — говорится в сообещнии.

Волоколамская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела. Следственный орган уже возбудил дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

