В Бурятии найдено тело последнего погибшего в результате схода лавины

Операция по поиску мужчины 1985 года рождения, погибшего из-за схода снежной лавины в Бурятии, завершилась 30 апреля в Окинском районе. К работам привлекли 13 специалистов: 8 из Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и 5 сотрудников Иркутской ПСС. Об этом сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

«В ходе операции было обследовано 100 кв. м территории. Тело погибшего обнаружили в 15:20», — уточнили в агентстве.

Спасатели эвакуировали погибшего к памятнику Виталию Тихонову к 19:00. Несмотря на ранее запланированную остановку на ночлег в 10 километрах от базового лагеря, было принято решение не прерывать транспортировку. В 23:30 тело передали сотрудникам органов внутренних дел. Поисково-спасательная операция полностью завершена.