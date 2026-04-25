25 апреля, 00:33

МЧС возобновило поиск трёх туристов после схода лавины в Бурятии

Обложка © Chat GPT

Поисково-спасательные работы после схода лавины возобновили в Бурятии, трёх туристов продолжают искать на горе Мунку-Сардык, сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее часть группы нашли, один человек погиб.

По данным ведомства, к месту происшествия на перевале 26-го партийного съезда выдвинулась группа из 15 спасателей. Они продолжают обследовать район схода снежной массы. В МЧС уточнили, что поиски приостанавливали из-за погодных условий и сложного рельефа.

«Поисково-спасательные работы на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык в Бурятии возобновлены. Группа из 15 спасателей выдвинулась к месту схода снежной массы для поиска ещё трёх туристов», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции. В районе перевала на них сошла лавина.

Время против холода: Спасатели уже больше 8 часов ищут альпинистов на Мунку-Сардык, к утру обещают морозы

Ранее сообщалось, что после схода лавины на горе Мунку-Сардык спасатели обнаружили часть группы туристов. Троих человек нашли живыми, они получили травмы различной степени тяжести. Также в ходе обследования района нашли тело одного туриста.

Антон Голыбин
