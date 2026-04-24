24 апреля, 17:54

Троих туристов, пропавших в Бурятии после схода лавины, нашли живыми, один погиб

Спасатели МЧС России нашли тело одного из туристов, оказавшихся под лавиной на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Ещё трое членов группы, попавшей под сход снежной массы на перевале «26-го партийного съезда», были обнаружены живыми, но с травмами различной степени тяжести. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС.

«Спасатели обнаружили троих туристов из группы, попавшей под сход снежной массы на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык. В результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести. Также при проведении обследования района схода лавины спасателями обнаружено тело одного туриста данной группы», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, на восхождении была группа из семи человек. Трое из них избежали опасности и спустились, чтобы сообщить о случившемся. Четверо других попали под лавину. Группа не была зарегистрирована. Перед этим в регионе ожидались сильный ветер и обильные осадки.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Демьянова
