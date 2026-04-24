Время против холода: Спасатели уже больше 8 часов ищут альпинистов на Мунку-Сардык, к утру обещают морозы

В Бурятии более восьми часов ищут альпинистов на горе Мунку-Сардык

В Бурятии уже более восьми часов продолжаются поиски четырёх альпинистов, которых накрыло лавиной на горе Мунку-Сардык. Ночью температура может опуститься до -21°C, а завтра синоптики предсказывают сильный ветер. Об этом сообщает SHOT.

Лавина сошла на перевале 26-го Партийного Съезда, где группа из семи альпинистов пыталась подняться к пику Конституции. Три человека находились в стороне от места схода и, получив лёгкие травмы, сообщили о происшествии по рации. О состоянии четырёх пропавших альпинистов пока ничего не известно.

Это уже второй инцидент на Мунку-Сардыке за эту неделю. Ранее группа из 15 человек застряла на горе, и в результате происшествия погибли три опытных альпиниста. Возбуждено уголовное дело.

Полина Никифорова
