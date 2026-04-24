24 апреля, 07:40

Вторая лавина за неделю накрыла группу туристов в Бурятии

На горе Мунку-Сардык в Бурятии под лавину попали четверо альпинистов

Обложка © Wikipedia / Аркадий Зарубин

На бурятской вершине Мунку-Сардык произошло новое происшествие. В начале десятого утра на перевале 26-го Партийного Съезда зафиксирован сход лавины, под которой оказалась группа из четырёх человек, пишет SHOT.

Это уже второй инцидент на данном горном массиве за текущую неделю. Очевидцы оперативно сообщили о случившемся, однако данные о физическом состоянии пострадавших на данный момент уточняются.

На место происшествия экстренно выдвинулись спасательные отряды. Специалистам предстоит оценить обстановку и приступить к поисково-спасательным работам в сложных условиях высокогорья.

«Одна верёвка, один срыв»: Мастер спорта по альпинизму раскрыл, что сгубило погибшую в горах Бурятии группу
«Одна верёвка, один срыв»: Мастер спорта по альпинизму раскрыл, что сгубило погибшую в горах Бурятии группу

До этого на горе произошёл другой инцидент: группа из 15 человек, прибывшая из Красноярска, под руководством опытных гидов вышла на восхождение на пик Мунку-Сардык в Бурятии 18 апреля. 20 апреля, после подъёма на вершину и начала спуска, последняя связка — две женщины и мужчина — отстала и не вернулась в лагерь. Позже остальные участники группы нашли их тела на склоне, Life.ru узнал их личности. К настоящему моменту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Погибших уже эвакуировали, организаторы тура задержаны.

Оксана Попова
