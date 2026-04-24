Вторая лавина за неделю накрыла группу туристов в Бурятии

На бурятской вершине Мунку-Сардык произошло новое происшествие. В начале десятого утра на перевале 26-го Партийного Съезда зафиксирован сход лавины, под которой оказалась группа из четырёх человек, пишет SHOT.

Это уже второй инцидент на данном горном массиве за текущую неделю. Очевидцы оперативно сообщили о случившемся, однако данные о физическом состоянии пострадавших на данный момент уточняются.

На место происшествия экстренно выдвинулись спасательные отряды. Специалистам предстоит оценить обстановку и приступить к поисково-спасательным работам в сложных условиях высокогорья.