В Бурятии завершилась эвакуация тел туристов, погибших при спуске с горы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MolOleg
В Бурятии завершена транспортировка тел трёх туристов, погибших в горах. Спасатели доставили их из труднодоступной местности.
«Сегодня в 17:53 [12:53 мск] спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы транспортировали тела трёх погибших в район кафе «Белый Иркут», — сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Сейчас на месте ожидают прибытия следственно-оперативной группы. В неё войдут сотрудники МВД и Следственного комитета. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства произошедшего. Проверка по факту гибели продолжается.
Напомним, трое туристов погибли от переохлаждения во время спуска с горы Мунку-Сардык в Бурятии. При этом группа была зарегистрирована в МЧС, но в момент происшествия в районе резко ухудшились погодные условия: начался снегопад, усилился ветер, температура опустилась ниже нуля. В ночь на 21 апреля части туристов удалось выйти к автодороге у подножия гор и оставить в придорожном кафе записку с сообщением о гибели трёх участников группы. После этого они вернулись обратно к месту происшествия. Утром владелец заведения передал информацию спасателям.
